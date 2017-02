Medio nacional revela fuerte crítica de Guillermo Hoyos a Gastón Fernández durante un entrenamiento

El adiestrado azul está sumamente presionado por Azul Azul.

Guillermo Hoyos llegó a Universidad de Chile con solo una misión, y desde el primer compromiso debe marcar diferencias con los anteriores procesos.

Es por esto que la exigencia del estratega con sus dirigidos ha sido muy elevada, y quien no cumple, dejaría de ser parte del plantel.

Y uno de los jugadores que podría partir de la “U”, por no llenar del gusto al entrenador, es Gastón Fernández, quien es cuestionado por su bajo compromiso con el club.

Según publicó La Tercera, el DT le dijo a la Gata. “Si no corres como el resto de tus compañeros, no me sirve. Simplemente no me sirve”, le espetó el técnico al ex River Plate. “Él espera más compromiso de todos, pero sobre todo de los más experimentados. Son ellos los que deben asumir mayores responsabilidades”, cuentan en el CDA al matutino.