Ricardo Lagos sobre presidenciales: “Que gobierne la derecha no es lo mejor para el Chile de hoy”

“Si no fuera difícil no sería divertido”, explicó el presidenciable.

El candidato presidencial PPD y ex Mandatario, Ricardo Lagos, analizó el panorama político con miras a las elecciones presidenciales en una entrevista que concedió al diario El País de España.

Al ser consultado por un eventual regreso de Sebastián Piñera a La Moneda, explicitó que “creo que sería un retroceso. Que gobierne la derecha no es lo mejor para el Chile de hoy. El mercado resuelve algunas cosas, pero escucha a los que más tienen”.

Por otra parte, al ser consultado por la opción del senador Guillier, estableció que “parece que están cansados de vernos a los mismos y él es la novedad. Es una respuesta muy poco sofisticada, muy simple. Es un deseo de decir intentemos por otro lado, la misma coalición pero con un rostro distinto. pero no es mi estilo criticar”.

Además, recalcó que las bajas cifras que le entregan las encuestas no depondrán su decisión de convertirse nuevamente en Presidente de Chile, ya que asegura no tener miedo de perder una elección, pero sí reconoció que sus amigos le han dicho “en qué te metiste”.

“Creo que la política se hace a partir de valores. En 1990 me decían ¿por qué promueve el plebiscito? No hay ningún dictador que haya perdido uno. Me decían ¿cree que ese camino conduce a alguna parte? Nos lo creímos, todos los chilenos,y lo hicimos. Si no fuera difícil no sería divertido”, concluyó el presidenciable.