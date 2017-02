Tati Penna reveló el duro presente que vive tras ser diagnosticada con compleja enfermedad

“Creo que con esta enfermedad he vivido el ejercicio de humildad más potente de mi vida”, señaló la comunicadora.

Tati Penna tuvo una extensa carrera en la televisión chilena, ya que fue una de las pioneras en la conducción del extinto “Buenos Días A Todos” y hasta hace unos años condujo el late “Sin Dios Ni Late”, en Zona Latina, pero en la actualidad vive un presente complicado luego de que hace dos años fuera diagnosticada con esclerosis múltiple.

La comunicadora habló por primera vez sobre su condición en Revista El Sábado, donde relató que convive con una “una enfermedad de mierda. Para mí, vivirla ha sido un ejercicio de humildad feroz. Yo siempre fui una mujer independiente, pero ahora he tenido que aprender a pedir ayuda, a dejar que me acompañen a todos lados, a aceptar que las cosas se me caigan de las manos, lo que es bien terrible”.

Penna que actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Televisión explicó que no recuerda mucho sobre el momento en el que recibió el diagnóstico, pero si rememoró cuando le contó a su madre: “Cuando me llamó para decirme que me iba a ir a ver, yo no sabía si le iba a contar o no. Pero apenas la vi, la abracé y me puse a llorar. La mamá, tenga uno la edad que tenga, siempre es la mamá”.

Continuando con su relato, la comunicadora señaló que “yo sabía que no podía abrumarme, porque me iba a ir a la punta del cerro. Cuando uno piensa en cuánto se puede agravar esta enfermedad, es fácil terminar pensando en la posibilidad del suicidio”.

“A mí siempre me gustó escribir a mano y también en el computador, pero ahora tengo problemas, porque no siento nada. Esto es como cuando agarras un hielo y te quedan los dedos insensibilizados. Así es todo el tiempo”, aseveró sobre los cambios que ha traído la enfermedad para su vida.

Es por eso que la ex animadora tiene claro que “a lo mejor ahora tengo que pedir más ayuda. Pero eso tiene una contrapartida, que no se da en el círculo íntimo del cariño, sino en otros lugares, laborales o sociales, y en donde uno queda en desventaja (…) No quiero inspirar lástima, no hay ninguna razón por la que me tengan que tener lástima. Lo que yo pido es respeto con mi enfermedad”.

“Yo siempre me he preguntado en los momentos de dolor, hablo de las rupturas matrimoniales, las traiciones, las penas, ¿qué tenía que aprender ahí? Para mí no es ‘por qué’, sino ‘para qué’. Y en este caso, creo que con esta enfermedad he vivido el ejercicio de humildad más potente de mi vida. Y lo acepto, lo asumo y lo bienvengo. Ese es mi mantra”, concluyó sobre las explicaciones que le da a su condición.