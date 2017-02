Diputado RN Diego Paulsen: “En La Araucanía tenemos familias que deben vivir con chalecos antibalas y rodeados de carabineros”

El parlamentario aseguró que es de vital importancia modificar la Ley Antiterrorista.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el diputado RN, Diego Paulsen, habló sobre la Ley Antiterrorista y entregó importantes datos sobre dicho delito.

Un grupo de parlamentarios se encuentra exigiendo agregar a la ley la figura de “Terrorismo Individual” y fue Paulsen quien sacó la voz para justificar dicha modificación “nos encontramos con grupos muy violentos que bajo reivindicaciones políticas intentan infundir terror en la comunidad”.

“Nosotros hicimos varias propuestas en el gobierno de Michelle Bachelet para modificar la ley, en donde se incluía este tipo de figura y hoy tenemos personas bastante radicalizadas que por hacer daño están dispuesto a hacer de todo”, agregó.

Sin embargo, el diputado no se quedó ahí y añadió que “la figura de forma individual tiene similares características al terrorismo colectivo, pero lo más importante es que cuesta bastante llegar a la precisión de que son grupos armados los que están operando en nuestro país (…) como ejemplo tenemos el de Celestino Córdova juzgado por el horroroso crimen de la familia Luchsinger – Mackay, a él no se le puede juzgar con la Ley Antiterrorista, pues no se le ha podido vincular a un grupo de personas que hayan llevado a cabo este crimen y él está condenado por el delito incendiario con resultado de muerte”.

Paulsen finalizó diciendo que “en La Araucanía tenemos familias que les disparan día por medio y deben vivir rodeados de carabineros, hay familias que deben andar con chalecos antibalas para poder movilizarse (…) espero que las modificaciones que se incluyan puede dar con una nueva ley, con la actual no hemos logrado tener grandes investigaciones ni resultados”.