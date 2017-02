Edmundo Varas sorprende a todos con radical cambio de apariencia ¡FOTOS!

Se unió a la tendencia masculina liderada por el futbolista argentino Lionel Messi.

No lo pensó dos veces y se atrevió. Y es que el ex chico reality, Edmundo Varas se la jugó con un radical cambio de look que se ha convertido furor entre las celebridades masculinas como el futbolista argentino Lionel Messi o el cantante J Balvin.

Hablamos del cabello platinado, color que el ex enamorado de Cari Bastias en Amor Ciego no dudó en llevar esta temporada. “Un cambio poco, gracias querido manos de tijera @ramiropeluquero 👌 #Gris trabajo finalizado…”, escribió en su Instagram.

¡Mira sus fotos PINCHANDO ACÁ!