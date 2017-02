[FOTOS] El colapso de Angie Jibaja en “Doble Tentación” que no dejó indiferente a nadie

¡Se pasó!

No cabe duda que uno de los conflictos que más ha llamado la atención en el nuevo reality de Mega “Doble Tentación” es la pareja conformada por Angie Jibaja y Felipe, que por los celos de ella, han debido enfrentar una serie de inconvenientes al interior del encierro.

Esta vez no fue la excepción, cuando Angie se enteró de que su pareja había dormido con Ámbar, desatando la furia de la peruana. “¡No!, yo estaba durmiendo y estaba para un lado, en ningún momento yo me di cuenta que me puso el trasero, yo estaba durmiendo de espalda”, fue lo único que atinó a decir Felipe.

Sin embargo, la actriz no lo pensó dos veces y fue a encarar a Ámbar, diciéndole que “cuando duermas, tienes que tener más cuidado, nada de ponerle el trasero, porque me pasas de vuelta… y no me interesa lo que me digas”.

Fue tanto el enojo de la actriz que comenzó a golpear las paredes para liberar su furia.

¡Mira!

@intrusoslared angie jibaja siempre a sido violenta por algo estubo condenada en la carcel por pegarle a una modelo en peru @purosintrusos — marcela mora (@marcelitaandres) 6 de febrero de 2017

@intrusoslared TVN el personaje del camionero demandara a angie jibaja por derecho de autor — maria francisca (@mariafrancisc70) 6 de febrero de 2017

Avalan totalmente la violencia entre parejas , angie jibaja tiene graves problemas de violencia verbal , fisica y psicologica #PUROSINTRUSOS — 🌸Pamela✨ (@pamec99) 6 de febrero de 2017