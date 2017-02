Franz Schultz y Beccacece: Si me llama de nuevo, me voy con él

El futbolista llegó al club como refuerzo del entrenador argentino.

Sebastián Beccacece vive momentos de felicidad de Argentina tras su salida de Universidad de Chile y su nueva etapa como entrenador de Defensa y Justicia.

Sin embargo, en Chile uno de sus pupilos, y que trajo a la “U” cuando llegó al banquillo todavía le profesa su adoración al DT y aseguró que saldría del CDA para regresar a ser dirigido por Beccacece.

“Él me trajo a la U y es un gran profesional. Si me llama de nuevo, me voy con él. Por su trabajo e idea de juego“, confesó Franz Schultz a La Tercera.