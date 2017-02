Los 3 alimentos que Javiera Díaz de Valdés eliminó de su dieta para lucir una figura envidiable

¡Bella!

No todo es por arte de magia. Al menos eso lo tiene súper claro la actriz Javiera Díaz de Valdés, quien se caracteriza por ser una de las mujeres más bellas del espectáculo nacional.

Pero su figura no es gracias a tratamientos estéticos, cirugías o estrictas dietas, más bien se debe a un estilo de vida que decidió adoptar. Según señaló a Página 7, “yo no puedo tomar, ni comer nada que tenga leche porque tengo intolerancia a la lactosa, entonces es bien limitante porque casi todas las dietas están construidas a base de leche, o sea todo tiene lactosa, hasta un pan. Por eso mismo tengo que cuidarme mucho o sino me aparecen como granos, viene el cansancio, ojeras, la guata se me hincha mucho y se me hincha el cuerpo en general“, indicó.

Añadiendo que “tampoco como nada de azúcar porque hace mal para tantas cosas como la cabeza, la ansiedad, la angustia, para las depresiones, hace mal para todo. No tomo bebida y ninguna cosa que contenga químicos falsos, ni nada, sólo agua o jugos naturales”.

