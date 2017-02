¡Sigue la polémica! Cathy Barriga le respondió a Francisco Melo por chiste de “Sres. Papis”

¡No se guardó nada!

Continúa la polémica en torno al chiste que apareció en “Sres. Papis”, haciendo referencia a la flamante alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Y es que si bien la ex chica Mekano presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y, posteriormente, Francisco Melo le ofreció disculpas, la rubia decidió romper el silencio.

En conversación con La Mañana de Chilevisión, Barriga respondió a las disculpas de Melo, indicando que “siento que las personas podemos cometer errores y siento que la respuesta no es muy buena pero me está pidiendo disculpas, y eso es súper válido, no las voy a cuestionar, las recibo de todas maneras”.

Añadiendo que “yo con la denuncia al CNTV busco saber también de dónde nace esto y las respectivas disculpas”.

Para finalizar, la edil precisó que “yo vengo del mundo de las comunicaciones, lo conozco perfectamente y sé la responsabilidad que cada uno tiene al emitir un comentario y uno es responsable, pero en el caso de una teleserie es muy diferente el mensaje cuando la familia está sentada viendo una teleserie y que salga tu nombre y que te denosten de esa manera y gratuitamente, no lo encuentro sano ni válido en nuestro país”.