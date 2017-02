El complicado debut de Camila Recabarren en “Mujeres Primero”

La ex chica reality no quedó conforme en su primer día.

Camila Recabarren había anunciado a través de las redes sociales que se integraba como panelista del matinal de La Red “Mujeres Primero”. Si bien recibió una serie de felicitaciones por el anuncio, el estreno de este lunes no la dejó conforme.

Y es que su poca participación tenía una razón. Según señaló a LUN, “me fui el fin de semana a La Serena a ver a mi hija y tuve un evento en Combarbalá. Parece que me agarré un virus, tal vez comí algo que me hizo mal, estoy en cama, me duele todo“.

Añadiendo “quería estar todo el rato arriba pero no podía, porque de verdad me sentía muy mal… Pero nunca para fallar y no ir… (…) Estaba para adentro, sentí que me iba a desmayar. Estuve todo el rato con agüita. Fue súper incómodo”.