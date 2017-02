Manuel José Ossandón: “Los delincuentes de cuello y corbata también tienen que irse preso”

El senador condenó fuertemente las colusiones de los empresarios, la actuación del gobierno en los incendios forestales y criticó fuertemente el desempeño de la Nueva Mayoría en la educación.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón conversó sobre varios temas, siendo especialmente crítico con los malos actos de los empresarios, el accionar gubernamental para los incendios forestales, las decisiones de la Nueva Mayoría en materia de educación y el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado.

El parlamentario comenzó refiriéndose al nombramiento de Sergio Galilea como coordinador nacional para la reconstrucción “es una persona con mucha experiencia, dentro de las personas que trabaja en el Gobierno es alguien bastante adecuado, soy de la idea de lo que hay que hacer es apoyar a quien nombre la Presidenta para que saque esto adelante, lo que me preocupa es que aquí no se ha tomado el tema con seriedad y existió un retraso enorme al actuar”.

“No me cuadra que exista esta cantidad de incendios al mismo tiempo, hay altas posibilidades de que exista una acción terrorista y eso demuestra una situación vulnerable como país”, agregó.

Ossandón también tuvo palabras para la información falsa que comenzó a circular durante los incendios forestales asegurando que “hay dos cosas, para que la gente aprenda, este incendio mostró algo que vengo denunciando hace tiempo, en Chile ha ido floreciendo mucho odio social, la mitad de Chile creía que las empresas habían quemado sus bosques para cobrar los seguros y los otros creían que eran los mapuches”.

“Aparecieron incendios muy seguido, contra el viento y la Presidenta aplica un Decreto de Catástrofe y le quita todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas, restándole el poder de orden y reconstrucción, cuántos años han pasado de la dictadura para seguir con miedo nuestros militares“, añadió.

El senador hizo hincapié en algunas situaciones particulares de las zonas afectadas por las llamas expresando que “acá en el fondo lo primero que hay que hacer es preocuparse de la gente que perdió su casa y su fuente de trabajo, nosotros estuvimos ayudando a la gente , perdieron animales y forraje. Hay que buscar un programa para ayudarlos a que puedan volver a salir adelante” agregando que “existe un Chile que no queremos ver, en Santa Olga hay 1000 casas y solo 400 tienen agua potable y el resto no tiene nada, los demás viven en una situación muy precaria”

Ley Antiterrorista

Sobre una posible reforma a la Ley Antiterrorista, el parlamentario fue claro “cuando se modernizó todo el sistema penal, nunca se modernizaron las policías, necesitamos una policía mucho más tecnológica, mas moderna , por otro lado, Chile siente miedo en reconocer que hay terrorismo, hay que modificar la ley, tenemos la experiencia internacional, en Europa se reacciona contra el terrorismo con una fuerza tremenda. El terrorismo quiere generar terror no conversar”.

Liceos Bicentenarios

La idea de la Ley de Inclusión no permite que ningún colegio pueda seleccionar a sus alumnos, excepto los de alta exigencia pero se deja afuera a los liceos bicentenarios por un tema de antigüedad, Ossandón criticó fuertemente la normativa entregando un fuerte dato “es una tema de ideología, solo porque los hizo Sebastián Piñera, la Nueva Mayoría está destruyendo la educación, no entiendo porque terminar con los colegios que funcionan bien. Esa ley no tienen ningún sentido, es una estupidez que no tiene nombre, una brutalidad”.

Javiera Blanco y el Consejo de Defensa del Estado

El parlamentario catalogó como “favor político” el nombramiento de Javiera Blanco como miembro del Consejo de Defensa del Estado asegurando que “le hace muy mal a la política y por eso la gente confía menos en los políticos”.

“Esto es un problema que viene de hace mucho tiempo (Ricardo) Lagos dijo que íbamos a ser un país desarrollado y se han creado un montón de instituciones que son muy buenas pero los que llegan ahí reciben sueldos millonarios, autos y chóferes, privilegios increíbles, o sea de servicio público nada. El consejo no puede estar pauteado por gente que tiene un color político, debe estar un profesional independiente e idóneo para esa pega. La Presidenta no le apunta a una”, agregó.

Empresarios y colusiones

Ossandón apuntó a los empresarios que cometen delitos económicos expresando que “los delincuentes de cuello y corbata también tienen que irse preso” añadiendo que “la gente no quiere a los mismos de siempre, soy de los que no se quedan callados por las injusticias, hay gente que se queda sin decir nada con las cosas que pasan en su sector y acusan al de enfrente”.

Carrera presidencial

Sobre su carrera para la presidencia el senador fue cauto y aclaró que “yo estoy de vacaciones, mi candidatura no se centra en las encuestas, acá sale una nueva cada lunes, parece chacota ya, yo he hecho las mías y no se parecen en nada a los números que han salido, en la calle me va extraordinariamente bien, la carrera presidencial es larga y se gana en la última, así de claro“, finalizó.