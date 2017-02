Alfredo Sfeir reveló lo que más odia de Juan Pablo Queraltó

¡No se guardó nada!

Sin duda que una de las parejas de la farándula más felices son las que forman Juan Pablo Queraltó junto a Francisca Sfeir. Y si bien los tortolitos se llevan regio, parece que el suegro del periodista, Alfredo Sfeir, ya le sacó la foto a su yerno.

Al menos eso reveló el ex candidato presidencial al matinal de Canal 13 “Bienvenidos”, indicando que “me saca de quicio que cuando me pongo a trabajar en el campo, (Queraltó) no es capaz de tomar una pala”, consignó LUN.

Añadió que “él (Queraltó) está ahí de pantalón perfecto, las zapatillitas perfectas. Me molesta eso. No lava un caballo. Que aprenda siquiera a poner una montura”.

Pero parece que las palabras de Sfeir son ciertas, ya que al ser consultado, Queraltó precisó que “la verdad es que ayudo re poco en labores de campo, pero siempre trato de acompañarlo mientras él está haciendo algo y le converso nomás. Igual ayudo en otras cosas más caseras como poner la mesa, lavar los platos, en eso me manejo. Pero, por ejemplo, nunca he andado a caballo entonces no estoy familiarizado con eso”.

Agrega que “yo soy una pinturita cuando voy al campo. Trató de ir con las mejores tenidas a ver a mi suegro para impresionarlo. No sé hacer mucho ahí”.