Arancibia tras declarar ante la Fiscalía: “Los almirantes no mienten y el almirante Arancibia menos”

Asegura que se basa en fuentes abiertas para dar sus declaraciones.

Tras declarar ante la Fiscalía en el marco de la divulgación por noticias falsas en torno a los incendios forestales el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, afirmó que los almirantes no mienten. El ex senador de la UDI fue citada a declarar luego de manifestar que la información sobre quiénes eran los responsables existía.

“Los almirantes no mienten y el almirante Arancibia menos, así que el señor Aleuy que se ponga las pilas”, afirmó en el exterior de las dependencias del Ministerio Público.

Pero eso no fue todo porque añadió que “Dentro de todo lo que se ha dicho, el señor Aleuy se permitió decir que yo mentía. Espero que tenga la hombría de reconocer que me dedicó un calificativo que no corresponde a un almirante”.

El ex almirante descartó el uso de información militar y sostuvo que sus declaraciones se basan en fuentes abiertas, como publicaciones en la prensa.

Desde la defensa de Arancibia aclararon que éste concurrió voluntariamente a declarar antes de que la Fiscalía lo citara. Su testimonio se extendió por más de una hora.