Ivanka no se ha pronunciado.

Bastó que la cadena de tiendas Nordstrom decidiera cortar lazos comerciales con su hija, Ivanka Trump, para que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera utilizar su cuenta de Twitter para arremeter contra la empresa. Claro, que esto no lo hizo en su calidad de Mandatario sino de padre.

“Mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por @Nordstrom. Ella es una gran persona — siempre empujándome a hacer lo correcto! ¡Terrible!”, sostuvo Trump.

Si bien el mensaje fue publicado en su cuenta personal, a los minutos fue retuiteado desde la cuenta que maneja como Presidente. De acuerdo a la información entregada por El País, tras la arremetida de Trump las acciones de la empresa sufrieron una baja en la bolsa, logrando recuperarse más tarde.

Hasta el momento su hija no se ha referido a la situación, pese a ser una activa usuaria de Twitter.

El Presidente de los Estados Unidos no se guarda nada, y en las últimas jornadas ha criticado a todo aquel que no esté de acuerdo con el veto migratorio.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017