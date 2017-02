[FOTOS] Daniela Castillo se atreve y sorprende con nuevo cambio de look

¡Le queda muy bien!

No deja de sorprender. Y es que si bien la ex chica Rojo, Daniela Castillo no está en pantalla, lo cierto es que ese no es motivo para que sus seguidores no estén al tanto de los pasos de la famosa cantante nacional.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mantiene actualizados a sus fans, y esta vez no fue la excepción, ya que la morena sorprendió con un bello y sutil cambio de look que no pasó desapercibido para nadie.

Según señaló a Página 7, “me hice como unas mechitas abajo en las puntas que le dan un poco más de luminosidad a mi pelo, pero lo que pasa es que ahora, las tengo como full rubias porque están como desteñidas“.

Añadiendo que “para mantener el pelo sano y largo es muy importante comer muchas verduras, frutas, como las vitaminas en general, el zinc es bueno, es súper bueno para el cabello si es que sufren de caída de pelo o algo así“.

¡Mira su cambio PINCHANDO ACÁ!