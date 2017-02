Jociney Barbosa comentó cómo fueron los días del suicidio de Jefferson y reveló el destinciamiento de Axé Bahía

Jociney justificó el distanciamiento del grupo debido a temas monetarios.

El hermano Jefferson Barbosa y ex integrante de Axé Bahía, Jociney, reveló detalles de cómo eran la relación del grupo de baile y los duros días que vivió el bailarín antes de su suicidio.

Mediante una entrevista radial, Jociney comentó que la relación de su hermano con los integrantes del grupo no era del todo bueno, argumentando que hace un tiempo estaba separados. Según el bailarín, tras el suicidio de Jefferson, se juntó con sus ex compañeros donde les pidió que no hablaran con los medios sobre lo ocurrido, pero su petición fue ignorada por el resto, quienes decidieron que Flaviana actuaría como “vocera”.

“Cuando tenía la confirmación de qué pasó con mi hermano, me junté con ellos y les pasé toda la información, les conté cómo estábamos. Ya no nos veíamos, no sabían ni dónde vivía, ya no había una amistad”, indicó Jociney, agregando que, Flaviana, Francini y Bruno determinaron de forma arbitraria quién iba a la TV para hablar del tema.

“Llegaron y tomaron la decisión sin preguntarme a mí ni a mí familia, si aceptamos, si está bien así, si no está bien… Obviamente, estaba en shock”, comentó el brasileño. Días después, Flaviana participó del programa de Canal 13, Vértigo, donde contó parte de la vida de Jefferson, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Además, Jociney justificó el distanciamiento del grupo debido a temas monetarios. “Hubo algunos problemas de números. Habían shows que eran tanto y recibíamos menos plata. Nunca llegamos a un acuerdo, qué ofrecía o qué tenía ella -Flaviana- en las manos. Obviamente, no estaba siendo correcto dentro del contrato que teníamos”, sentenció.

Los días antes de su muerte, Jociney indicó que la depresión se había apoderado de su hermano. “Esos días fueron más fuertes. Estuvimos más juntos, hablamos de varios temas. Él estaba en un proceso… en shock. Tenía una depresión de mucho tiempo, que iba, regresaba, hubo un tiempo que tomó medicamentos, pero su decisión- de quitarse la vida- ya estaba tomada en la semana. Desde ese martes y hasta el viernes -día en que se suicidó- fue tomando coraje, el miércoles desapareció algunas horas. Le pregunté qué pasó y me dijo que estaba en la escalera pensando, pero eso fue durante 5 horas, sin teléfono ni nada, estaba en pijama”.

Finalmente, el ex integrante de Axé Bahía indicó que respetaba la decisión de Jefferson sin cuestionamientos. “Todo pasó porque fue una decisión de él, así que hay que respetarlo. Gracias a todos ustedes por el apoyo”, concluyó.