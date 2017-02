Leandro Benegas y su nueva etapa en la “U”: Quiero dejar una huella en el club

El delantero está viviendo su segunda etapa en el club.

Leandro Benegas está viviendo una nueva etapa en Universidad de Chile tras emigrar a Audax Italiano y Palestino en 2016 y regresar al club a pedido de Ángel Guillermo Hoyos.

El ex Unión La Calera aseguró que espera conseguir que los hinchas logren reconocerlo y así dejar una marca en la institución.

“La vuelta a la U me puso muy feliz, no me quería ir de acá. Quiero dejar una huella en el club. Cuando estuve en 2015, mal o bien, siempre entregué todo. No le tengo bronca ni rencor a nadie. Mi vuelta no es una revancha. No guardo rencor por haber partido”, señaló el ariete argentino a AS Chile.