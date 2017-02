[VIDEO] Ministro de Transportes fue increpado durante pauta de prensa: Taxista lo cuestionó por UBER

La persona que lo cuestionó puso énfasis en que debe participar de una licitación.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez- Lobos, vivió un complejo momento la mañana de este miércoles cuando durante un punto de prensa fue increpado por un taxista, quien le pidió que luchará por la piratería.

El hecho ocurrió cuando el secretario de Estado, junto al director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, y al secretario técnico del DTPM, Luis Maluenda, estaban presentando un nuevo bus del Transantiago que posee tecnología EURO VI.

“Yo también licite y no tengo los mismos derechos que tiene está empresa para poder trabajar en la calle. Todos los días los de Uber y Cabify le están quitando su salario (…) Todos los días Uber me quita los pasajeros y usted no hace nada, usted tiene el sartén por el mango”, comenzó diciendo el taxista.

Un incómodo ministro le respondió que han retirado más de mil vehículos y que no tienen más facultades para hacer otra cosa.

El diálogo continuo y el taxista manifestó “Yo tengo que licitar cada cinco años y me meten las manos al bolsillo. Dígame usted ¿De qué me sirve licitar? mejor me compro un bus y pirateo”.

Pero Gómez- Lobos insistió “Tenemos un proyecto de ley en el Congreso para regular esto, porque ahora no tenemos facultad”.

La situación no se detuvo porque le preguntaron al ministro “Dígame una cosa, ¿Uber paga impuestos aquí en Chile?”. Ante lo que respondió “Ustedes tampoco, ustedes están exentos”.

La respuesta fue calificada por el taxista, por lo que el ministro agregó “La gente prefiere el Uber, la gente también prefiere otros servicios, ¿Por qué los prefieren?”.

Finalmente, la persona que increpó a la autoridad sostuvo que la gente los prefiere porque ellos (ministerio) los dejaron ingresar al país.