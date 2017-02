Caso SQM: Prima de Bachelet aseguró que fue Peñailillo quien la contactó para que hiciera informes a Martelli

Su sueldo superaba el millón de pesos.

A fines de diciembre la prima de la Presidenta Michelle Bachelet, Alicia Galdames Jeria, llegó hasta dependencias del Ministerio Público para declarar en el marco del caso SQM. Esto debido a que emitió dos boletas, por un monto superior a los dos millones de pesos, a la empresa de Giorgio Martelli la que a su vez facturó a la minera no metálica cerca de 250 millones de pesos.

Galdames, de profesión periodista, sostuvo ante la Fiscalía que tras cumplir funciones en la Fundación Dialoga hasta fines de 2011, fue contactada en enero de 2012 por Rodrigo Peñailillo. “Me preguntó si acaso me interesaba hacer informes periodísticos para el señor Martelli”, indicó.

En la oportunidad, agregó-según consigna La Tercera- que “le pregunté quién era él y me dijo que era una persona que tenía una oficina de carácter comuninacional. Me dijo que Martelli me llamaría, cosa que ocurrió a los pocos días (…) Yo estaba a fines del año 2011 sin trabajo e imagino que él (Peñailillo) lo supo y por eso me contactó”.

Su tarea consistió en “recopilación de noticias y análisis de la coyuntura política, económica y social del país”. Los informes eran entregados a Rodrigo, puesto que según la periodista fue él quien la contactó.

Además, sostuvo que ya no contaba con los respaldos de los documentos porque los había borrado de un email. El trabajo para Martelli se extendió por dos meses, por lo que en total recibió por un total de $ 2.666.666.

Tras ese período, Peñailillo le manifestó que no eran necesarios más informes ya que encontraría otro trabajo. “Después, en marzo o abril volví a trabajar con la Fundación Dialoga, haciendo la misma función. Por ese trabajo recibía 1,2 honorarios líquidos, que es la misma cifra que recibía por A&N”, indicó.

En agosto se fue a trabajar al comando de Bachelet, con el mismo sueldo y donde Peñailillo era su jefe.