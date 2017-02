El secreto mejor guardado de Tonka Tomicic para mantener su belleza… ¡Esto dijo!

La conductora del ‘Bienvenidos’ dio a conocer la fruta gracias a la que se mantiene siempre estupenda.

Por fin Tonka Tomicic soltó el que es uno de sus grandes secretos de belleza. La que es considerada una de las mujeres más hermosas del país, reveló que una de las frutas a las que tiene que agradecerle el verse siempre estupenda es nada más y nada menos que el maqui.

Según contó a ‘SQP’, la animadora del ‘Bienvenidos’ no puede comenzar su jornada sin consumir este fruto. “Tiene 30 mil veces más antioxidantes que el arándano, que ya tiene bastantes. Me tomo el maqui camino al canal, porque no alcanzo a tomar desayuno en mi casa”.

¿Qué tal? Entonces a consumir todos los día esta rica fruta.