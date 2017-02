La incendiaria frase de Walter Montillo que desató la furia de los hinchas de Colo Colo

“La Ardilla” fue protagonista de la eliminación de los albos en Copa Libertadores y tras el partido lo disfrutó con todo gracias a su pasado azul.

Botafogo dejó en el camino a Colo Colo en la segunda ronda de la Copa Libertadores 2017. Los brasileños empataron 1-1 ante los albos en el Monumental y avanzaron de ronda ante el cuadro “popular”.

Uno que disfrutó en especial la eliminación de los albos fue Walter Montillo. El ex volante de Universidad de Chile no escondió su pasado y con total sinceridad sostuvo que “yo me considero un hincha de la U. Tuve un paso importante en Chile, es una victoria doble para mí”.

“Hicimos un partido inteligente, jugamos mejor. Ellos no tuvieron chances de gol, salvo el córner del autogol. Se ha hablado mucho que somos malos, que íbamos a perder fácil, y el equipo hizo un partido bárbaro y estamos muy contentos”, agregó de manera rotunda Montillo.

Al finalizar, eligió a la que, según él, fue la figura del partido: “Dejar afuera a Colo Colo es muy importante. Nosotros nos paramos mejor, allá adelantamos la línea de cuatro y acá lo corregimos. Ellos no tuvieron chances mano a mano con el arquero. Justo (Villar) tuvo atajadas muy buenas, sino el primer tiempo terminaba con diferencia de dos goles o más”, cerró.