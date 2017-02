Leonardo Farkas sale a respaldar a Lucy Ana Avilés luego que acusara maltrato tras donación

Le recomendó que le entrara por un oído y le saliera por el otro.

El empresario chileno, Leonardo Farkas, salió a respaldar a la chilena residente en Estados Unidos que trajo el Supertanker a Chile, Lucy Ana Avilés. Esto luego que ella sostuviera que ha sufrido maltrato por el simple hecho de querer realizar una donación a su país cuando, aseveró, se estaba quemando.

Avilés, manifestó que “Definitivamente ser mujer en Chile no es fácil por diversas razones. Por lo mismo debemos hacer campañas especiales de protección hacia la mujer, eso claramente es una mala señal (…) He sido maltratada por algunos periódicos y personas que les cuesta ver en mí una mujer fuerte que quiso hacer algo a cambio de Nada (sé que cuesta creerlo)”.

Ante esto, Farkas decidió darle unas palabras de aliento y calificó como chaqueteo los cuestionamientos. “Estimada Lucy: Esto no es por ser Mujer o Hombre, algunos le llaman “el pago de Chile” yo digo No, es “chaqueteo” lo principal es ver el resultado “MARAVILLOSO”. Qué culpa tiene la mayoría de los chilenos. Al principio me pasaba lo mismo y fue muy muy duro, ya que sabes en USA y otros países no pasa”, comenzó señalando el filántropo.

Pero no se quedó ahí y añadió “Descubrí que al igual que los que diseñaron la ley de donaciones, este “chaqueteo” está dirigido por los miserables que no dan ni ayudan y así INTIMIDAN y ESPANTAN a los que ayudamos e invitamos a otros a hacerlo. Ya quedó claro que eso de la mano derecha y la izquierda no está funcionando hoy en Chile y está siendo usado como excusa para esconderse, ya que si no, cómo se explica tanta pobreza por un lado y tanta riqueza por el otro y las Iglesias ¡son las más pobres!”.

Finalmente, planteó que “Si das públicamente te critican, si lo haces privadamente, dicen, por qué no ayudaste. Que te entre por un oído y te salga por el otro.

Total el dinero te lo dio Dios, (por algo y para algo) pero OJO, siempre está el diablo por ahí…”.