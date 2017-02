Lucy Ana Avilés: “He sido maltratada por algunos periódicos y personas que les cuesta ver en mí una mujer fuerte”

A su juicio hay algunos que no entienden lo que es donar.

La chilena residente en Estados Unidos, Lucy Ana Avilés, logró que el Supertanker viajara a Chile tras insistir por varias vías y de esta forma ayudara a combatir los incendios forestales. De eso ya han pasado más de dos semanas por lo que decidió dar a conocer su opinión ante los diversos cuestionamientos que ha recibido, sumándose a la campaña #NiUnaMenos.

“Definitivamente ser mujer en Chile no es fácil por diversas razones. Por lo mismo debemos hacer campañas especiales de protección hacia la mujer, eso claramente es una mala señal. Durante estos días, me refiero específicamente desde el momento en que junto a mí marido decidimos enviar al Global Super Tanker por la emergencia incendiaria del país, me impresionan algunos comentarios”, comienza su mensaje.

Además, sostiene que “Dar la cara públicamente te expone a que todos opinen sobre uno, a que te prejuzguen, a recibir ataques contra mi entorno, mi familia etc… También están los que apoyan y eso ayuda y satisface mucho más cuando una sabe que hizo el bien”.

Pero eso no es todo pues asegura que “He sido maltratada por algunos periódicos y personas que les cuesta ver en mí una mujer fuerte que quiso hacer algo a cambio de Nada (sé que cuesta creerlo). Hablan de mi padre abiertamente como si lo supieran todo, basta que algo quede escrito para que sea la verdad, hablan de la familia de mi marido, de la empresa que formó su abuelo y se llenan de opiniones. Lo más gracioso es que me enteré por la prensa que yo estoy casada con un tal Sam y además soy directora de Cema”.

Avilés, manifiesta que también están los desconfiados de siempre preguntándose qué trama con la donación, por lo que aclara que no trama nada sino solamente quiso ayudar porque su país se estaba quemando.

“Campaña política porque me han visto abrazada con el ex Presidente Sebastián Piñera!!! Les cuento junto a mi marido y otra Fundación en Chile el año 2012 inauguramos la escuela que donamos para Iloca y sus alrededores, el presidente tuvo la amabilidad de tomarse el tiempo para conocerla y agradecer. Les parece mal?”, asevera.

Finalmente, manifiesta que “Claramente algunos no entienden lo que significa donar y menos hacer filantropía. En fin, aquí tienen otro ejemplo de maltrato al ser humano, a la mujer”.