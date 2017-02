Pilar Ruiz entrega conmovedor mensaje tras perder a su hijo

¡Le enviamos las mejores vibras!

Han sido días terribles para Pilar Ruiz. Y es que la colombiana hace poco tiempo que había anunciado que estaba embarazada, mostrándose muy contenta con la noticia. Sin embargo, su vida dio un giro en 180° que la marcará para siempre.

A través de una desgarradora carta publicada en su cuenta de Instagram, la ex chica reality reveló el dolor que está sintiendo. “Mi querido hijo. Hace unos días que ya te perdí, y sólo tenías 10 semanas de gestación. Es difícil poder asimilar tan complicado momento, ya que en el minuto que decidí contar de tu hermosa existencia a todas las personas que no pertenecen a mi círculo más íntimo, pero que sin duda son los responsables de hacerme sentir tan querida, acogida y me entregan su cariño día a día”, indicó.

Añade que “habían pasado pocos días en el que te había visualizado en la ecografía en donde pude distinguir tu cuerpo pequeño dentro de mí, en donde se veía todo aparentemente bien y en su curso normal, es ahí en donde tomé el valor y la confianza de compartir ésta noticia….. No sé si me equivoqué…”.

Pilar relata que asistió a un control de rutina y “cuando mi ginecólogo trató de encontrar los latidos de tu corazón, me di cuenta que algo andaba mal… su expresión facial lamentablemente lo decía todo, fueron segundos de silencio, los que para mí se convirtieron en horas de angustia, para luego de unos minutos me anunciara que tú, mi hijo, mi bebé esperado, estabas muerto dentro de mí, ya no estabas con vida, lo único que podía hacer era sólo llorar profundamente tu partida”.

¡Le enviamos mucha fuerza en estos difíciles momentos!

