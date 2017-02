Presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago sobre Eunacom: “Los colegas que vienen a ejercer la profesión en nuestro país deben conocer la tecnología y el sistema en que estarán inmersos”

La profesional aseguró que la prueba sirve para establecer un estándar ético y de competencia para los médicos chilenos y extranjeros.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, la presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago, Izkia Sivhes Pasten, explicó el proceso del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) y las consecuencias que traerá para los profesionales que no hayan aprobado el examen.

La realidad actual indica que 277 médicos dejaron de ejercer sus cargos en los servicios de atención primaria por reprobar dicha prueba, al respecto, la profesional defendió la importancia del examen asegurando que “es una prueba bastante preparable, es de alternativas, debemos entender que la medicina es bastante amplia y quienes nos formamos en Chile estamos más relacionados con el tipo de preguntas y el contenido, pero es necesario que aquellos colegas que vienen a ejercer la profesión en nuestro país, conozcan el la tecnología y el sistema en que estarán inmersos”.

“El Eunacom se puede dar dos veces al año y los extranjeros no tienen tope en número para rendir la prueba, el objetivo es cumplir con el estándar mínimo para ejercer, quienes no lo cumplen deben salir del sistema, pero tuvieron dos años para actualizar o refrescar parte de los conocimientos, ese trabajo fue bastante escaso, nos encontramos con profesionales que no han acreditado sus competencias. Nos parece que hay que tener un nivel ético para ofrecer un buen servicio a los pacientes”, agregó.

Sobre el futuro de los médicos que saldrán del sistema público, la profesional fue clara “hay que diferenciar algunos casos, la situación más emblemática son la de los colegas que fueron formados en Venezuela y Cuba, que efectivamente no pueden ejercer la profesión si reprueban la Eunacom, de otro modo, harían un ejercicio ilegal de la profesión pues es uno de los requisitos para una contratación”.

La profesional finalizó reafirmando la importancia de aprobar el examen pues “como médicos tenemos los medios para entregar antibióticos, estupefacientes o una licencia médica, tenemos el poder tanto para dañar o beneficiar a los pacientes y hay que estar facultado con los conocimientos mínimos”.