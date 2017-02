Con el hashtag #DeniseArrepentida los usuarios de las redes sociales comentaron el capítulo y manifestaron su asombro ante lo que viene.

La teleserie vespertina de TVN entró a su recta final y vive momentos claves en pantalla acompañado de buenas cifras. El capítulo de este miércoles no fue la excepción y obtuvo un rating de 11,7 unidades entre las 20:28 y las 21:05 horas. En esa misma franja horaria CHV marcó 5,9 y Canal 13 promedió 7,3, quedando a un punto de diferencia con Mega que en el mismo horario logró 12,9 unidades.

El capítulo de ayer mostró el quiebre definitivo de la amistad entre Ema (María Elena Swett) y Denise (María José Prieto) luego de que la mamá de la Amparito se juntará con la que fue su amiga para dejarle muy en claro que no la quiere en la vida de ella ni de su hija y que ya forma parte del pasado. Denise se encuentra devastada con la noticia, porque considera como una verdadera hija a la pequeña niña y se refugia en su hermano (Matías Assler) y su padre (Bastián Bodenhöfer)

Este jueves veremos el gran sufrimiento y temor de Vilma ante la posibilidad de perder su querida picada a la cual le ha dedicado toda su vida. Por otra parte Ema le dejará muy en claro a Genaro que ya no confía en él y no quiere que vea a su hija.

Con el hashtag #DeniseArrepentida los usuarios de las redes sociales comentaron el capítulo y manifestaron su asombro ante lo que viene. También se vivió un cómico momento que no dejó indiferente a los televidentes, ya que varios notaron que La Colombiana, la protagonista de la próxima teleserie de TVN es vecina de Antonio.

#DeniseArrepentida la Ema no se puede morir…@TVN no me caguen la vida porfa. Queremos que sea feliz de una vez por todas…😭😭😭

— Ale Herrera (@Alenikoherrera) 9 de febrero de 2017