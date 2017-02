Ángel Guillermo Hoyos: “El nivel de Gonzalo Jara lo vi en Gerard Piqué”

El entrenador de los azules se enojó con un periodista cuando se le consultó por la imagen del defensor azul en una conocida discoteque.

Universidad de Chile no lo pasa bien en el inicio de Clausura 2017. La dura caída ante Deportes Iquique levantó más polvo del esperado en el inicio del torneo.

Es por ello que la conferencia de prensa de Ángel Guillermo Hoyos estuvo más tensa de lo normal, esto por la imagen que se filtró de Gonzalo Jara a altas horas de la noche en una conocida discoteque: “estaba en desconocimiento de lo de Jara. Si sé que Gonzalo ha hecho un nivel de trabajo excelente, hoy (viernes) trabajó con una intensidad muy alta, siempre está en gimnasio y es uno de los jugadores que más trabaja”.

El entrenador de los azules no se quedó ahí y aseveró que: “yo en su vida privada no entro, pero si veo la respuesta que tiene hacia nosotros. Quizá el resultado conspira en contra de esas situaciones, pero no te puedo dar una opinión respecto a aquello”.

Cuando la temperatura de la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul subía, Hoyos sostuvo que “Gonzalo es un jugador que para mi tiene una categoría enorme y que a veces, por diferentes situaciones, lo confrontan con el periodismo, pero él en el grupo es una persona extraordinaria y eso hace que no te pueda dar una respuesta negativa contra él. Yo creo que le va a dar mucha satisfacción al club como lo hizo en la Selección”.

Fue entonces cuando se molestó con los medios que estaban cubriendo la conferencia, pues Hoyos sostuvo que “el nivel de Jara yo lo vi en (Gerard) Piqué (defensor del Barcelona)”, en ese momento vio que unos periodistas se reían y no se quedó callado.

“Es fácil descalificar, ¿por qué es tan difícil elogiar? (visiblemente molesto). El elogio te cuesta porque como persona no sientes la forma de hacerlo. Ustedes (los chilenos) tienen un jugador excepcional así que en mi no van a encontrar una respuesta negativa contra Gonzalo”, cerró.

MIRA LA TENSA CONFERENCIA