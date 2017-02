Caso Fipes: Por segunda vez diputado Fuentes hace uso de su derecho a guardar silencio

Este mes se presentó por segunda vez ante el persecutor a cargo.

El magistrado del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, Rodrigo Grez, autorizó la incautación de los correos electrónicos del diputado por la zona, Iván fuentes, en el marco de la investigación del denominado caso Fipes. El parlamentario se encuentra siendo indagado por los recursos que habría recibido por parte de la federación durante su campaña y por los que podría haber incurrido en delitos de cohecho, fraude al fisco e infracción tributaria.

La solicitud la realizó el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, y se basa en que Fuentes habría recibido 13 millones de pesos. De acuerdo a la información entregada por El Mercurio, en el requerimiento el persecutor citó dos emails de abril y junio de 2013, donde ejecutivos de FIPES hablan de financiamiento a la campaña de Fuentes que serían entregados por Carlos Vial a Patricio Walker.

Además, el representante del Ministerio Pública agrega que en dos oportunidades (diciembre de 2016 y febrero de este año) Fuentes ha sido invitado a entregar su testimonio, pero al asistir ha hecho uso a su derecho a guardar silencio lo que impide la entrega voluntaria de una serie de elementos como su computador.

La diligencia es considerada fundamental para la investigación y hasta este jueves la PDI aún no realizaba la incautación. El defensor del parlamentario solicitó una audiencia de cautela de garantías para que el procedimiento no se llevara a cabo, argumentando que no existe ninguna solicitud de formalización.