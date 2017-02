Hermana de productor de Mega se suma a la polémica y le dijo de todo a Pilar Ruiz

¡Daniela Corvalán no se guardó nada!

La polémica está de lejos de terminar. Y es que luego de las declaraciones de Pilar Ruiz donde acusaba al productor de Mega, Ignacio Corvalán, de haberla abandonado en medio de su embarazo -el que posteriormente perdió-, ahora se sumó la hermana del ejecutivo, Daniela Corvalán.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer criticó el actuar de Pilar Ruiz, indicando que “yo soy madre soltera, me las he bancada solita sin tener que acudir a los medios para me traten de ‘pobrecita’. He sido abandonada, he sufrido violencia y he seguido el conducto regular para solucionar mis temas, por lo mismo es que me molesta muchísimo más aún que la Srta. en cuestión MIENTA con estos temas NO SE JUEGA. Muy mal Pilar Ruiz “.

Para terminar, sostuvo: “Y por favor Pilar Ruiz, pare este circo, no era necesario. (Hace un tiempo salió diciendo que habían bajado los eventos, pero esta no es la manera para conseguir trabajo)”,

