Las emotivas palabras con las que Claudia Schmitd recordó a Felipe Camiroaga

La opinóloga dijo, entre otras cosas, que “solo tengo palabras de agradecimiento por permitirme haber entrado en su vida, en su mundo, por haberme elegido quererme en algún minuto”.

El nuevo rostro de La Red, Claudia Schmitd, dio una emotiva entrevista en el programa “Mentiras Verdaderas” donde se refirió a pasajes íntimos de su vida y también recordó a su amigo, Felipe Camiroaga.

En el sensible relato, la opinóloga sostuvo que “Felipe fue un compañero, un amigo. Una persona que estuvo durante muchísimos años siempre presente en los momentos más importantes de mi vida. Un buen hombre, de verdad no tengo nada que decir. Soy un afortunada en esta vida. He trabajado con los mejores de la televisión chilena. He conocido a un hombre como Felipe Camiroaga. Lo he conocido laboralmente, en su parte más desconocida, íntima”.

Añadió que “solo tengo palabras de agradecimiento por permitirme haber entrado en su vida, en su mundo por haberme elegido quererme en algún minuto. Había veces que Felipe me enviaba un mensaje y me ponía ‘simplemente te recuerdo y quiero que sepas que te quiero mucho’, y había pasado no sé, mucho tiempo que no lo veía”.

Para finalizar la uruguaya reveló que “siempre estaba presente, cuando nacieron mis hijos, un excelente hombre. Con defectos como todo ser humano, porque a mí no me gusta cuando la gente idealiza. Cuando se crea un mundo irreal de las personas que trabajan en la televisión, pero no tengo absolutamente nada que decir de él”.