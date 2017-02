[VIDEO] Prestigiosa revista europea colocó a Alexis Sánchez entre los 100 mejores extranjeros de la historia en la Premier League

El “Niño Maravilla” se ganó el puesto gracias a sus excelentes temporadas en el fútbol inglés, avalado además por ser la gran figura de los “gunners” en la temporada”.

Alexis Sánchez ha roto todos los pronósticos en el Europa. Primero en Italia, luego en el Barcelona de España para terminar de ser ídolo en el Arsenal de Inglaterra.

Es por aquello que el Viejo Continente refuerzan semana a semana que Sánchez es la gran figura de los “gunners” y por lejos uno de los más influyentes en la actual temporada de la Premier League, donde encabeza la tabla de goleadores.

Prueba de lo anterior es que la prestigiosa revista Four Four Two, lo incluyó en el listado de los 100 mejores extranjeros en la historia del torneo inglés. El chileno aparece en el puesto 68: “Pese a que su gran gol ante Aston Villa en la final de la FA Cup guió al Arsenal al título, aún le faltan títulos para estar al nivel de Thierry Henry o Dennis Bergkamp”.

El podio lo completaron Cristiano Ronaldo, ex jugador del Manchester United. y los franceses Thierry Henry (Arsenal) y Eric Cantona (Leed United / Manchester United).

Link: Four Four Two