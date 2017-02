Presidente del Colegio de Profesores de Iquique: “A los fachos hay que exterminarlos como ratas”

La particular respuesta del ex concejal surgió tras una publicación que realizó la hija del ex mandatario Salvador Allende en su cuenta de Twitter.

“A los fachos hay que exterminarlos como ratas”. Esta fue la dura respuesta del presidente del Colegio de Profesores de Iquique, Pedro Cisternas, a una mujer que trató de “patuda” y “enferma” a Isabel Allende y además habría calificado al ex presidente como “cobarde”.

De acuerdo a informaciones reveladas por Soy Iquique, la particular respuesta del ex concejal surgió tras una publicación que realizó la hija del ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Allende recordó a su padre con una fotografía acompañada del mensaje “Una foto de mi padre… Nunca debemos olvidarlo. Sinónimo de respeto, lucha y lealtad…”. Tweet que luego fue comentado por la usuaria Jessica Díaz, provocando el duro mensaje por parte de Cisternas.