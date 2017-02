Carlos Peña llama a Boric a “reconocer el error que cometió” por viaje con su familia en un barco de la Armada

“El problema es que el diputado Boric y su familia hicieron el viaje en una embarcación de la Armada de Chile entre cuyos deberes y funciones no se encuentra, por supuesto, la celebración de actividades familiares”, indicó el rector de la UDP.

La polémica por el viaje familiar del diputado independiente Gabriel Boric, en una embarcación de la Armada de Chile, está lejos de terminar.

En su columna semanal en El Mercurio, el rector de la UDP, Carlos Peña, analizó la controversia indicando que el parlamentario ha “criticado a sus pares cada vez que advierte en ellos un aprovechamiento de su propia posición institucional, un conflicto de interés o un abandono, siquiera leve, de sus deberes”.

“Eso es lo que ocurrió la semana pasada (…) El acto no tiene, en sí mismo, nada de reprochable, y por el contrario, es encomiable: un sentido de la pertenencia y gratitud familiar tan extendido y tan antiguo, es hoy por hoy más bien escaso”, planteó el columnista.

Explicitando que “el problema es que el diputado Boric y su familia hicieron el viaje en una embarcación de la Armada de Chile entre cuyos deberes y funciones no se encuentra, por supuesto, la celebración de actividades familiares”.

“Si en este caso se hizo uso de una posición de poder (de la familia o del diputado, poco importa) para tomar ventaja de un bien estatal. ¿O acaso cualquier vecino podría convencer a la Armada de trasladar a su familia a una conmemoración privada? Tampoco es relevante si la familia hubiera pagado por el viaje. El diputado sabe que pagar por un bien, al que la generalidad no tendría acceso, no anula un privilegio, sino que lo confirma. (¿No es eso lo que se alega en educación?)”, señaló Peña restándole importancia al hecho de que el viaje no significara un gasto adicional para el Estado.

La columna concluye diciendo que la explicación de la Armada y Boric “son pueriles y eluden el verdadero problema; un problema del que tanto se ha quejado la sociedad chilena el último tiempo (alentada, entre otros, por el propio diputado Boric): el privilegio, la preferencia para el empleo de bienes públicos, la ventaja inmerecida, la explicación vaga”.

“La regla de oro (haz lo que esperarías que los demás hicieran) obliga ahora al diputado (Gabriel) Boric a reconocer el error que cometió”, explicó.