Alcalde de Santa Cruz donó parte de su sueldo para los damnificados por IF e hizo un llamado a los parlamentarios

Su donación es equivalente a un tercio de su sueldo.

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, no solamente denunció hace algunas semanas que no lo dejaron ingresar a una reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sino que también aseveró que las investigaciones por las causas de los incendios forestales no se están desarrollando como se debería.

Pero ahora decidió hacer un particular emplazamiento a los diputados y senadores. Arévalo, hace algunos días depositó un millón de pesos en la cuenta del alcalde de Constitución, debido a que según consigna La Segunda no había recursos ni siquiera para la alimentación de los damnificados.

La cifra que donó sería equivalente a un tercio de su remuneración mensual, por lo que hizo un llamado a otros políticos a replicar su gesto. “Hagamos un gesto, donemos una parte de nuestros sueldos a los damnificados por incendios forestales. Cuando todos hablan de nosotros, los políticos, sería un bonito gesto de desprendimiento de diputados, senadores y ministros. No cuesta nada, es cosa de querer no más”, indicó.