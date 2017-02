Boric: “Ofrezco además mis disculpas a la Armada de Chile por haberla envuelto en esta polémica que podría haber sido prevista”

Asimismo, le envió un mensaje a quienes aseguró han tratado de empatar sus situaciones.

El diputado por Magallanes y ex dirigente estudiantil, Gabriel Boric, busca poner fin a la polémica que surgió debido al viaje familiar a isla Lennox en un buque de la Armada. A propósito de la columna de Carlos Peña el parlamentario decidió escribir una profunda reflexión con respecto a la situación que se ha visto envuelto.

Tras explicar todo el proceso que debieron hacer como familia para conseguir las autorizaciones correspondientes manifiesta que “existe en la opinión pública un desconocimiento respecto del rol que juega la Armada en la conectividad de zonas extremas”. Para esta situación explicó que en 2007, junto a 2 compañeros solicitaron a la Armada subirse a la embarcación que iba Puerto Toro y la solicitud que fue acogida favorablemente por la institución.

Además, agrega que “el cuestionamiento que se me ha hecho no se agota allí. Me parece que la pregunta de fondo es cuál es el estándar de conducta exigible a una persona que se dedica a los asuntos públicos, y en particular, a un parlamentario (…) El problema aquí recae en definir una ética común, tarea difícil y a la que quienes no buscan la verdad sino enlodar al del frente (independiente del color que sea), hacen un flaco favor”.

Pero no se quedó ahí y planteó que “en perspectiva, creo que existe una duda razonable sobre el asunto. En particular porque aunque yo no haya hecho gestión alguna para materializar el viaje en comento, resulta atendible cuestionarse si es que se accedió al traslado de mi grupo familiar para una actividad privada debido a mi condición de parlamentario”.

A su vez señala “Y como tengo la convicción de que es correcto exigir un estándar de conducta mayor a quienes se dedican a los asuntos públicos, bien vale pedir excusas a quienes han visto en este episodio un hecho de uso injustificado de privilegios. Ofrezco además mis disculpas a la Armada de Chile por haberla envuelto en esta polémica que podría haber sido prevista. Y en esto la responsabilidad es mía”.

Finalmente, le envió un mensaje a quienes sostuvo han tratado de empatar “sus situaciones de corrupción y viven escudándose en un legalidad deficiente para no reconocer sus errores. Estoy profundamente convencido de que en tiempos de crisis política como los que vivimos en Chile es más urgente que nunca reivindicar la acción política como herramienta colectiva y honesta para la transformación, por lo que seguiré denunciando con fuerza a quienes han hecho de la política una empresa personal o la han puesto al servicio de unos pocos”.