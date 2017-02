Diego Armando Maradona intervendrá ante FIFA para evitar suspensión del Argentina vs Chile

Ante la grave crisis que vive el fútbol argentino por sus líos de corrupción, el partido entre los últimos finalistas de las Copas América 2015 y 2016, podría verse afectado y aplazado.

Argentina definitivamente no atraviesa por su mejor momento. Esto se ve reflejado en la floja campaña que ha realizado al albiceleste en las Clasificatorias para Rusia 2018.

Sin embargo aquel síntoma no es el peor. La grave crisis institucional que atraviesa la AFA por los líos de derechos televisivos y corrupción tiene en vilo el partido entre Argentina y Chile por el camino hacia el próximo mundial de fútbol.

Así lo reveló Diego Armando Maradona, quien sostuvo que “es un tema. Yo le voy a pedir a Gianni Infantino (Presidente de FIFA) que deje jugar a los muchachos, que se la jueguen en la cancha, pero no es fácil. Está muy trabado todo”, comentó a Clarín con preocupación.

Ya entrando a la cancha, el “Pelusa” agregó que “no hablé y no pienso hablar más con él (Edgardo Bauzá). No me importa, pero para mi no existe (Mauro Icardi). Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan”, aseveró.

“Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del Kun (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de Maxi López”, cerró el polémico emblema de la albiceleste.