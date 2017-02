El gigante club europeo que se puso a fila para asegurar el fichaje de Alexis Sánchez

El “Maravilla” aún no firma su renovación de contrato con Arsenal, lo que lo tienen con más de un píe fuera de los “gunners”. En el viejo continente se lo pelean.

Alexis Sánchez apunta con todas sus energías a no seguir en el Arsenal. El “Niño Maravilla” está molesto con los londinenses, quienes no quieren pagar lo que, según el chileno, vale su carta y las constantes bajas de rendimiento que no les permiten pelear los títulos como él quisiera.

Es por ello que los gigantes de Europa están atentos a como avanza la historia del nacional con Arsenal. Si bien solo Juventus, París Saint-Germain y Atlético Madrid han hecho propuestas formales por el chileno, lo cierto es que Manchester City, Chelsea e Inter de Milán siguen de cerca lo que suceda con el “7”.

Pero a todos esos equipos se le sumó otro grande de Europa: AC Milan. Según sostuvo Sunday Express, los “rossoneros” están dispuestos a pagar $US 56 millones por la carta del chileno y ofrecerle un sueldo de más de $US 300 mil cada siete días.