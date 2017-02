El método de Ingrid Aceitón para tener una diminuta cintura ¡FOTOS!

¡Y no es nada del otro mundo!

Si bien ya no está pantalla, la ex chica reality Ingrid Aceitón de igual forma se las ingenia para mantener siempre informados a sus seguidores a través de Instagram. Y esta vez no fue la excepción, al dar un magnífico dato sobre el cuidado del cuerpo y qué es lo que hace para mantenerse en forma.

Y es que la modelo reveló que no todo es por arte de magia, y que su secreto para tener un pequeño abdomen es gracias a los entrenadores de cintura. Si bien Ingrid siempre ha sido delgada, esta nueva prenda le permite corregir la postura y moldear su cintura.

Pero eso no es todo, ya que también utiliza unos parches para eliminar toxinas y grasas del organismo, además de inhibir el apetito.

