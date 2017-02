[FOTO] Las duras críticas que recibió Francisco Pérez-Bannen por cómo cargó a su bebé

El actor Francisco Pérez-Bannen nunca pensó que lo que parecía ser una foto de lo más tierna junto a su hija recién nacida, Matilda, desataría una guerra entre sus seguidoras en las redes sociales

¿La razón? El actor de Canal 13 publicó una imagen en su cuenta de Instagram sostenido a su bebé por medio de un fular, el cual estaba en una posición incorrecta. A raíz de esto sus fans de inmediato notaron lo extraño y no dudaron en escribirle que estaba siendo mal utilizado que podría afectar a la bebé.

“Es un poco más arriba el fular, a la altura de un beso en la frente”, “Que lindo Panchito, pero está muy abajo, debe quedar a la altura de un besito en la frente, corre riesgo de asfixia ahí. Ánimo”, fueron algunos de los comentarios.

Según precisa el sitio web del Gobierno, Crececontigo.cl, “el portabebé puede ser usado por hombres y mujeres, desde el mes de vida y hasta los 3 años aproximadamente”.

Asimismo, señalan que “si tu guagua queda bien posicionada en el portabebé notarás que su columna se encuentra curvada y bien apoyada, las caderas y las rodillas dobladas en más de 90°y las piernas abiertas (posición de ranita). No debe estar enrollada de tal manera que el mentón toque su pecho, y en guaguas pequeñas que aún no tienen buen control de cabeza, debe entregar apoyo completo a ésta”. Si no entiendes muy bien, mira la imagen que colocamos más abajo.

