Adele sufre vergonzoso inconveniente durante homenaje a George Michael en los Grammy

Qué mal…

Todos estaban expectantes al show de Adele, quien subió al escenario de los Premios Grammy 2017 para homenajear al fallecido músico George Michael, de la mano de su recordado tema “Fast Love”, pero a los pocos segundos que comenzara su presentación, la cantante pidió que todo se detuviera.

¿La razón? Tuvo un lapsus y no pudo seguir cantando. “Sé que es TV en vivo, lo siento. No puedo hacerlo de nuevo como el año pasado. Perdón por decir groserías, y perdón por empezar de nuevo ¿Podemos empezar de nuevo por favor. Lo siento, no puedo arruinar esto para él. Lo siento?”, dijo ante la atónita mirada de los presentes.

La producción acogió la petición de Adele y la cantante finalmente pudo homenajear a George Michael como ella quería. Esperemos que esta vez no pase un día entero llorando, tal como lo confesó el año pasado cuando en los mismos premios interpretó su canción “All I Ask” con claras desafinaciones.