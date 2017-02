Presidenta del PRI calificó como vergonzosa la defensa del ministerio del Interior del director de CONAF

Enfatizó que los aviones grandes demostraron que servían.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, analizó la contingencia nacional y se refirió al manifiesto de Andrés Allamand y Hernán Larraín. Este documento busca plantear la necesidad repensar la centroderecha con miras a un nuevo gobierno del sector.

Bravo sostuvo que siempre todas las medidas van a ser bienvenidas. “Lo que sí me parece que en ese contexto, que en cómo nace este manifiesto, pareciera que entenderse de Chile Vamos y la verdad es que no, más bien pertenece a dos senadores (…) donde no están contempladas las ideas del centro y de las que somos parte como Partido Regionalista Independiente”, afirmó.

La dirigente reiteró que es un documento donde están las ideas de la derecha y no del centro, aunque sostuvo que se ha avanzado dentro de Chile Vamos en abrir debate con respecto a diversos temas.

Consultada si como partido se sienten excluido, manifestó que no porque el sector es más grande que cualquiera de los integrantes.

En relación a la confirmación en los cargos de los directores de la CONAF y la ONEMI en el marco de la investigación del denominado “Cartel del Fuego”, indicó que la defensa “es vergonzosa, creo que la defensa que hace el ministerio del Interior con Mahmud Aleuy a la cabeza, (…) es algo que por ahora tienen una defensa política, pero la defensa judicial que van a tener que hacer creo que les va a costar muchísimo”.

También recordó las declaraciones del director de CONAF donde señaló que los aviones grandes no servían, enfatizando que “finalmente, todo Chile se da cuenta y descubre que eso era una mentira (…) y que esa mentira significó que el incendio se propagara y hayan existido muertes”.

A su juicio lo que ha ocurrido es una manifestación de “que el señor de CONAF no sabe de lo que habla o está ocultando algo, porque claramente no puede ser que luego de haber dicho que los aviones grandes no servían (…) se logró traer el Supertanker a Chile y demostrar con hechos concretos que los aviones grandes servían sino los que fueron aplacar los incendios”.

Bravo sostuvo que existe una negligencia donde murieron personas y se demoró el Estado en hacer frente a la propagación del incendio. “Aquí se causó la muerte porque hay personas como el director de Conaf, que hoy día está siendo respaldado por el propio Gobierno, que claramente no tomaron las decisiones que había que tomar para apagar este incendio”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que lo que ocurrió aquí es muy similar al 27F ya que considera que se repitió la lógica de las primeras horas del Tsunami con lo sucedido en las primeras semanas.