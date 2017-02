Sostuvieron que están dispuestos a volver a nuestro país cuando se requiera.

Tras 20 días de trabajo arduo en la zona centro-sur el Supertanker y su tripulación se despiden este lunes de nuestro país. En una labor que fue alabada por los vecinos afectadas por los incendios forestales.

Se esperaba que cerca de las 9 de la mañana el avión despegara desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) rumbo a Estados Unidos, donde se encuentra su base de operaciones.

A través de la cuenta oficial en Twitter de la empresa Global Supertanker entregaron un emotivo mensaje acompañado de dos imágenes, una en las cuales se puede ver a la tripulación junto a una bandera chilena.

“Adiós Chile, fue un honor ayudarlos”, sostuvieron a través de las redes sociales.

El representante en Chile del Supertanker, Dieter Linneberg, sostuvo que el desempeño del avión fue un éxito rotundo y que la empresa se encuentra disponible para volver al país cuando se le solicite. “La tripulación está feliz (…) porque se llevan el cariño de mucha gente”, afirmó.

Goodbye Chile!! It was an honor to serve you!

Hasta pronto, Chile! Fue un honor ayudarlos!#supertanker pic.twitter.com/c1EeFkikTS

— Global SuperTanker (@GlobalSuperTank) 13 de febrero de 2017