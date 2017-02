[VIDEO] Registran acto de discriminación al interior de una farmacia chilena

Quien la acompañaba no se quedó atrás.

En los últimos días se viralizó en las redes sociales un video registrado al interior de una farmacia chilena, donde se puede apreciar como una mujer discrimina a una vendedora por ser extranjera y exige a gritos que la atienda un chileno.

“Yo quiero que me den disculpas porque me están atendiendo extranjeras y no chilenas”, dice la mujer que fue captada por las cámaras de seguridad. Pero eso no es todo ya que agrega “lo mejor que pueden hacer estas extranjeras es irse, váyanse de mi país, váyanse a su país”.

El hombre que la acompaña intenta calmar la situación, pero la mujer sigue gritando. Y el sujeto no se queda atrás y añade “estamos cagados de negros, haitianos, colombianos…”.