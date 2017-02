Belén Soto alza la voz y defiende “polémico” método anticonceptivo

La actriz “El Camionero” no se quedó callada.

Ha causado el asombro -para bien o para mal- de todas las mujeres. Y es que la actriz Belén Soto sin pensarlo dos veces se atrevió a probar un novedoso tratamiento que provoca que tu periodo sea cada tres meses.

¡Sí, como lo leíste! Se trata de “un método anticonceptivo oral que permite la llegada de la regla cada tres meses, ya que se presenta en un envase con 84 comprimidos con hormonas + 7 placebos reduciendo las menstruaciones a cuatro episodios por año, en vez de los 13 ciclos que se manifiestan regularmente”, señala la página del fármaco.

Y si bien la opinión de la actriz de “El Camionero” causó polémica entre sus seguidoras, ella está completamente segura y defendió el nuevo método. “Las noticias han querido hacer polémica. Pero todas las mujeres que comentan al respecto lo agradecen porque nosotras sabemos lo que es vivir mes a mes con una regla que los hombres no tienen idea”, señaló a Estilomujer.cl.

Agregando que “hay muchas que sufren, otras que no. Al menos yo no tengo ningún problema cuando me llega la menstruación, pero sí muchas mujeres sufren y agradecen de que haya algo que acote este dolor”.

Para finalizar, la joven precisó que “es un método natural y los médicos lo recomiendan, están a favor de eso, no hay nadie que diga que le hace mal a tu cuerpo”.