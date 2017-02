Carla Ballero reaparece luciendo nueva tendencia capilar ¡Se atrevió!

¡Le queda muy bien!

Si bien la modelo Carla Ballero no está en pantalla, eso no significa que haya quedado en el olvido para sus seguidores, ya que la ex chica Morandé utiliza Instagram para mantenerlos actualizados de su vida.

Y esta vez no fue la excepción, ya que la hermana de Álvaro Ballero se atrevió con un nuevo cambio de look, despidiéndose del tradicional castaño que llevaba hace mucho tiempo y dejando su cabellera en las manos de la estilista Lorena Riquelme.

Su melena ahora luce unas mechas rubias, dejando un tono más claro en sus puntas, como un efecto en degradé.

