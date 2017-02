El pesimismo que se toma el entorno de Universidad de Chile en el arranque del Clausura

La dura derrota a manos de Iquique y la pálida victoria ante Temuco tiene los ánimos por el suelo en los cercanos a los azules.

El irregular inicio del torneo que ha tenido Universidad de Chile tiene a sus seguidores e hinchas más preocupados que entusiasmados.

La derrota ante Iquique (0-2) y el desabrido triunfo ante Temuco en el Nacional (1-0) mostró una cara de Universidad de Chile, que según sus referentes, no ha variado nada desde la era Beccacece: “La U no ha tenido una evolución en el último tiempo. Lo mejor que le he visto fue una goleada con O’Higgins y algunos partidos de (Victor Hugo) Castañeda. No se asocian y en estas dos fecha no han mostrado mucho”, sostuvo Jorge Socias a El Mercurio.

“Veo más de lo mismo. Es un plantel inseguro y tímido. Es cierto que partió con un buen rival como Iquique, pero contra Temuco me pareció que les faltaba armarse”, agregó Guillermo Yávar ex jugador azul.

Otro que intentó buscar un responsable directo del “desorden” dentro de la cancha fue Héctor Hoffens: “(Gustavo) Lorenzetti no ha podido mejorar en relación a años anteriores. Falta orden en el mediocampo y se nota, además, que Lorenzo Reyes está en deuda”, aseveró.

“(Gustavo) Lorenzetti es el que más atina a jugar a ras de piso e intenta asociarse con “La Gata” Fernández que, hasta ahora, no sé qué puesto ocupa”, complementó Jorge Socias.