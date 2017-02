Gala Caldirola publica romántico mensaje a Mauricio Isla este 14 de febrero

Ya llevan siete meses de relación.

Este 14 de febrero se respiran corazones en el aire, y no es para menos, pues se celebra en todo el mundo un nuevo Día de San Valentín, conocido popularmente como el Día del Amor. Por lo mismo la española Gala Caldirola no lo dudó dos veces y publicó un romántico mensaje en las redes sociales a su pareja, el futbolista Mauricio “Huaso” Isla.

“Me acuerdo lo que pensé la primera vez que te tuve tan cerca…

Estaba asustada, me daba miedo lo que pudiera pasar, quería proteger mis sentimientos…

Pero ya había pasado un tiempo desde que me prometiste no hacerme daño, y era el momento…

Y fue tan fácil acostumbrarme a tus besos, a tu forma de acariciarme, de abrazararme y hacerme sentir pequeñita en tus brazos… Fue tan fácil quererte tanto!

Hace 7 meses que decidimos hacer un camino juntos… Y no solo hoy por qué es san Valentín es un buen día para decirte que te amo… Para mí, cada día, es un buen día , para demostrarte que lo hago!

Cuando estemos arriba, o cuando estemos abajo… No importa lo complicado, la distancia , las diferencias, encontraremos siempre la manera de cuidarnos y hacernos felices el uno al otro! Lo tengo claro!

Te amo @islamauricio4

#love”, sentenció la joven…¿Qué tal?