Javiera Suárez enternece la web con bello mensaje este 14 de febrero

Nada más lindo que el amor.

No hay duda que Javiera Suárez es una guerrera de la vida, ha sabido seguir adelante dándole la pelea a su cáncer e incluso se convirtió en madre en medio de este duro proceso. Pero no hay duda que toda lucha se hace más fácil cuando se está acompañada, es por eso que la periodista aprovechó este 14 de febrero para dedicarle un hermoso mensaje a su hijo y su esposo.

“Mi mejor San Valentín… @drcristianarriagada y #PedritoMilagros … Ustedes son mi mundo, mi fuerza y mi razón de vida. Lucharé cada segundo para poder disfrutarlos hasta que sea muy viejita. Gracias mi amor por cada segundo contigo, por ser mi amigo, amante y compañero de vida. Por ser quien me toma la mano para seguir adelante cuando no me quedan fuerzas y por sacarme una sonrisa cuando todo parece ir cuesta abajo. Gracias a ti me estoy sanando. Tú has hecho posible lo imposible. Te amo Cristián”,señaló junto a una bella postal de sus “machos” .