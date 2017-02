Antonella Ríos reveló su lucha por eliminar los kilos que le dejó el embarazo

La actriz aún no logra llegar a su peso ideal.

Recuperar el cuerpo tras el embarazo no es para nada fácil y eso lo sabe muy bien la actriz Antonella Ríos, quien el 2016 se convirtió en madre por segunda vez del pequeño Manu y desde entonces, ha batallado por lograr bajar esos kilitos de más que deja el embarazo.

Según señaló a Biut, “me ha costado bajar, fíjate… (…) Estoy en una etapa de transición donde necesito ordenarme”.

Y es que el tema del peso es complicado para ella, indicando que “la verdad es que me cuesta hacer ejercicio. Me encantaría ser de esas personas que dicen ‘¡qué rico hacer deporte!’, porque llega un minuto donde, aunque comas más sano, necesitas moverte. Entonces ahora estoy en eso, buscando, viendo qué poder hacer, si contrato un entrenador o hago alguna otra cosa. Lo que sí sé es que quiero poder enamorarme de hacer gimnasia, algo”.

En cuanto al cuidado que está llevando con las comidas, sostuvo que “ahora de hecho estoy con un programa súper bueno que se llama Nutrirmefit. Me mandan desayuno, snack, almuerzo y cena. Todo a la casa. Y yo no me tengo que preocupar por las comidas, porque todo viene en las porciones correctas para poder bajar de peso. Es un súper dato”.