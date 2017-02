Director de CONAF asegura que no dudaron ni un minuto en aceptar el Supertanker

Destacó las mesas técnicas que se desarrollaron en torno a la emergencia.

En el marco de la celebración del Día Nacional del Brigadista el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Aarón Cavieres, destacó la labor desarrollada por los funcionarios durante la emergencia por incendios forestales, enfatizando que la situación en otros países hubiese sido controlada en meses, y acá en Chile se hizo en 20 días.

Por otra parte, puso énfasis en la gran cantidad de personas que se pudieron trasladar para protegerlas.

Con respecto a la polémica por el Supertanker y la demora en aceptar esa ayuda indicó que “lo que no hay duda que cuando nos ofrecen (…) formalmente como donación, no dudamos ni un minuto y los tiempos fueron extremadamente rápidos. No hay ningún documento ninguna palabra que coloque en duda que pusimos esfuerzos para traer esa aeronave con la máxima celeridad”.

Por otra parte, la autoridad manifestó que entablaron mesas técnicas apenas comenzaron los incendios forestales lo que les permitió anticipar muchos recursos. Los datos indican que colocamos todos los recursos que teníamos”